Pep Guardiola l-a lăsat mască pe reporter înainte de victoria cu Arsenal! Interviu de senzație în prima zi a anului

Arsenal a decshis scorul prin Saka, în minutul 31, dar City a întors scorul în repriza a doua. Mahrez, în minutul 57, din penalty, și Rodri, în minutul 93, au adus victoria în tabăra lui Manchester City, care a jucat cu un om în plus din minutul 59, când Gabriel a fost eliminat. VIDEO AICI

Victoria îi consolidează lui City poziția de lider al clasamentului, cu 53 de puncte, locul doi fiind ocupat de Chelsea, cu 42 de puncte și un meci în minus, iar podiumul este încheiat de Liverpool, cu 41 de puncte și două meciuri restante. Arsenal e pe patru, cu 35 de puncte și un meci mai puțin decât liderul City.

