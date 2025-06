„Vreau să sufăr când nu câştig meciuri”, a declarat Guardiola pentru Reuters într-un interviu exclusiv. „Vreau să mă simt prost. Vreau să dorm prost. Vreau ca atunci când situaţia merge prost, să mă afecteze... Vreau asta!”.



„Sunt furios... mâncarea mea are un gust mai rău... Nu trebuie să mănânc mult pentru că trebuie să simt asta (furia). Pentru că dacă nu, ce sens ar avea? Să câştigi sau să pierzi... Suntem aici în această lume pentru a simţi diferite experienţe, diferite stări de spirit.”



Pep Guardiola: ”Nu mă voi judeca pe mine sau echipa mea”



Antrenorul în vârstă de 54 de ani, care a câştigat 12 titluri de campion naţional în Spania, Germania şi Anglia, a vorbit despre provocările sezonului trecut, când City a terminat pe locul al treilea în Premier League şi nu a reuşit să obţină trofeul în competiţiile interne sau europene. Acesta a fost doar al doilea sezon fără trofeu din cariera sa de manager.



Guardiola a respins ideea că sezonul a fost dezastruos, susţinând în schimb că ar fi putut fi cel mai valoros din mandatul său la City.



„Judecaţi fericirea dacă câştigaţi. Judecaţi succesul dacă câştigaţi şi câştigaţi. Şi asta este o problemă”, a spus el.



„Nu mă voi judeca pe mine sau echipa mea din cauza sezoanelor proaste sau bune. Poate că terminând pe locul trei într-un sezon şi nerenunţând niciodată, altfel termini pe locul 10 sau 12, poate că este un sezon mai bun decât atunci când am câştigat a patra Premier League la rând. Ne-am confruntat cu atât de multe dificultăţi care au fost mai mari din cauza accidentărilor, relaxării, nu am fost suficient de bun... din multe motive. Poate că analiza despre perioada mea este că ultimul sezon a fost mai bun. Calificarea în Liga Campionilor când am fost pe punctul de a nu o obţine”, a adăugat Guardiola.



Reflectând asupra eşecurilor, Guardiola l-a citat pe fostul preşedinte uruguayan Jose Mujica: „Succesul este de câte ori te ridici când cazi”. El a adăugat: „Cazi, te ridici. Cazi, te ridici... Acesta este cel mai mare succes”.



”Învingătorii sunt plictisitori”



„Învingătorii sunt plictisitori”, a spus el, adăugând că întotdeauna aştepta cu nerăbdare interviurile de după meci cu jucătorii şi antrenorii echipelor învinse. „Este frumos să vezi învinşii. Atunci înveţi cu adevărat”.



În ciuda recordului său remarcabil, Guardiola a respins orice noţiune de a fi excepţional. „Credeţi că mă simt special pentru că am câştigat o mulţime de titluri? Nu! Uitaţi de asta!”, a spus el. „Simt că special este medicul care salvează vieţi. Cei care au inventat penicilina. Ăsta este un geniu. Eu? Un geniu? Haideţi să fim serioşi”.



„Nu vreau să pretind că sunt modest: sigur că sunt bun! Am dovedit de-a lungul multor ani că sunt bun... Dar succesul pe care l-am avut, am fost ales. În anumite momente, pentru a-l conduce pe Lionel Messi şi pe ceilalţi, pentru a fi în acel tip de locuri am făcut echipe incredibile... Dar alţi manageri, în momentul potrivit, în acea poziţie, poate că ar fi putut face acelaşi lucru”.



În perspectiva sezonului viitor şi a Cupei Mondiale a Cluburilor, Guardiola a subliniat importanţa spiritului de echipă. „Jucaţi bine. Creaţi un vibe bun, un spirit de echipă bun... Încercaţi să faceţi ca noii jucători să ne aducă o energie de care avem nevoie pentru a ridica echipa din nou. Iar la final, putem ridica trofee”, a spus el.



Guardiola a reflectat, de asemenea, asupra presiunilor exercitate de posturile TV.



„Stresul este întotdeauna acolo pentru că eşti judecat în fiecare zi, dar este ceea ce este”, a spus el, citat de News.ro.



„Nimeni nu mi-a pus un pistol la tâmplă forţându-mă să aleg acest job. Eu am ales asta... Nu există niciun profesionist în fotbal care să câştige tot timpul, pentru că este pur şi simplu imposibil. Deci, s-a întâmplat în sezonul trecut... accepţi, îmbunătăţeşti, înveţi şi vor fi lecţii bune pentru viitor”, a adăugat tehnicianul spaniol.