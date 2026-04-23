Zeljko Kopic a readus echipa în prim-plan, dar o ofertă din străinătate i-ar putea schimba rapid planurile.

Deși croatul are contract până în 2028 și a primit recent o mărire salarială, de la 12.000 la 16.000 de euro lunar, scenariul unei plecări nu este exclus.

„La o astfel de ofertă pleacă sigur”

Giovanni Becali a fost direct și a indicat suma care ar putea declanșa despărțirea. În opinia agentului, o propunere de trei ori mai mare decât salariul actual ar fi imposibil de refuzat pentru tehnicianul croat.

”Dacă Kopic de la Dinamo pleacă în străinătate? Dacă are ofertă de 50.000 de euro net pe lună la o echipă din străinătate pleacă. Plăteşte ce are de plătit şi pleacă. La o astfel de ofertă pleacă sigur Kopic”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.

106 meciuri a înregistrat Zeljko Kopic la Dinamo până în momentul redactării acestui articol. Tehnicianul croat se poate mândri cu 42 de victorii, 36 de remize și 28 de înfrângeri.