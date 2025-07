Fostul mijlocaş englez Paul Gascoigne, în vârstă de 58 de ani, a fost transportat de urgenţă la spital vineri. El a fost internat la terapie intensivă după ce un prieten l-a descoperit aproape inconştient la domiciliul său din Poole.

Paul Gascoigne, la terapie intensivă!



Paul Gascoigne era în afara oricărui pericol sâmbătă seara şi se află în prezent într-o „stare stabilă”, scrie News.ro.



Steve Foster, prietenul său care l-a descoperit vineri acasă, a declarat că fostul internaţional îşi va continua convalescenţa în spital pentru câteva zile. „Este cel mai bun loc pentru el în acest moment”, a adăugat Foster, care îi este şofer şi asistent personal.



Fost idol al fanilor englezi (57 de selecţii - 10 goluri), Paul Gascoigne suferă de mai mulţi ani de dependenţă de alcool şi probleme psihice.



Cu toate acestea, la începutul acestui an, el a dat veşti bune despre sănătatea sa. „Mă simt mai bine acum decât m-am simţit în ultimii ani”, a declarat el pentru Mirror. "Sper că am ajuns într-un punct în care pot privi înapoi la tot prin ce am trecut cu o perspectivă diferită, mai pozitivă. După atâţia ani în lumina reflectoarelor, simt că este timpul ca oamenii să ajungă să mă cunoască cu adevărat."

Paul Gascoigne, referire la George Best



În aprilie 2014, la emisiunea Good Morning Britain, el a dezvăluit că aproape a murit în 2013. A trebuit să fie resuscitat după ce a fost mort pentru câteva secunde în timpul unei dezintoxicări în deşertul Arizona. Potrivit acestuia, corpul său nu a putut rezista sevrajului de la alcool.



În cadrul aceleiaşi emisiuni, Gazza a refuzat să facă vreo comparaţie cu George Best, un alt geniu al fotbalului britanic care a murit de alcoolism. "El nu a vrut să se oprească, nu a vrut ajutor. Eu vreau", a spus el.