"Nu am auzit de el". Declarație controversată despre Jude Bellingham a unui fost internațional englez

Gareth Southgate a anunţat lotul definitiv de 26 de jucători pentru EURO 2024, competiţie care va avea loc în Germania între 14 iunie şi 14 iulie.

Cei şapte jucători din lotul provizoriu la care Gareth Southgate a renunţat sunt: Jack Grealish, Harry Maguire, James Maddison, Jarrad Branthwaite, James Trafford, Curtis Jones şi Jarrell Quansah.

Paul Gascoigne a vorbit despre lotul Angliei

Fostul internațional britanic a comentat alegerile făcute de selecționerul Angliei, explicând că pe Jude Bellingham nu l-a observat decât în urmă cu câteva săptămâni.

"Îmi place Jack Grealish, pentru că mereu vrea să fie la minge. Îmi place Marcus Rashford, are un talent minunat.

Bellingham - nu am auzit de el decât în ultimele meciuri. Dădeam un interviu și m-au întrebat ce cred despre el. Am spus 'Cine e?'. Acum câteva săptămâni. De atunci l-am văzut evoluând pentru Real Madrid, are calitate, este bun", a spus Paul Gascogne.

Lotul Angliei pentru EURO 2024

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Fundași: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Mijlocași: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace), Declan Rice (Arsenal).

Atacanți: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).