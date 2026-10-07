Arsenal se află într-o poziţie solidă pentru a domina fotbalul masculin în anii ce vor urma, a declarat miercuri directorul executiv Richard Garlick, la scurt timp după ce clubul a anunţat încheierea unui nou acord pe termen lung cu antrenorul Mikel Arteta, scrie Reuters.

Arteta a pus capăt, în luna mai, aşteptării de 22 de ani a clubului pentru un titlu în Premier League şi şi-a prelungit contractul până în 2030.

De asemenea, clubul a ajuns în finala Ligii Campionilor - pierzând la loviturile de departajare în faţa lui Paris Saint-Germain - şi a înregistrat venituri record în istoria sa. Totuşi, Garlick a precizat că echipa nu se va mulţumi cu realizările actuale, ci urmăreşte să construiască pe baza unui sezon remarcabil, atât pe teren, cât şi în afara acestuia.

"Nu putem sta pe loc. Nu ne putem mulţumi să ne felicităm şi să spunem că treaba e gata. Acesta este începutul, nu sfârşitul drumului nostru. Acesta este momentul în care vrem să mergem mai departe şi să demonstrăm încrederea pe care ne-o va oferi acea victorie", a declarat Garlick în cadrul conferinţei din industria sportului "Leaders Week", desfăşurată pe stadionul Stamford Bridge.

”Vrem să dominăm fotbalul în anii ce urmează”

"Vrem să dominăm fotbalul în anii ce urmează. Suntem într-o poziţie foarte bună pentru a reuşi acest lucru, dar... trebuie să continuăm să găsim acel element distinctiv care ne oferă un avantaj şi trebuie să fim curajoşi; ar fi foarte uşor să spunem pur şi simplu vom repeta ce am făcut anul trecut şi va fi suficientť, pentru că toată lumea încearcă să te învingă. Când eşti campion, toată lumea vrea să te bată, iar noi trebuie să găsim o modalitate de a profita de aceste oportunităţi şi avantaje, continuând mereu să avansăm", a arătat el.

Arsenal s-a clasat pe locul al şaptelea în clasamentul "Deloitte Money League" din 2026, care ierarhizează cluburile din întreaga lume în funcţie de veniturile generate, situându-se în urma celor de la Manchester City.

Totuşi, având în vedere că City a fost găsită vinovată de toate acuzaţiile privind încălcarea regulilor financiare din Premier League în perioada 2009-2010; 2017-2018, ar putea apărea o oportunitate de exploatat în fotbalul englez. City a contestat decizia ligii şi continuă să nege orice abatere.

Arsenal, club deţinut de compania americană Kroenke Sports & Entertainment, va beneficia în 2025 de venituri record de 822 de milioane de euro (918,91 milioane de dolari) - o creştere de 15% faţă de anul precedent - şi se aşteaptă la cifre şi mai mari în acest an.

După plecarea lui Pep Guardiola - mentorul lui Arteta - de la Manchester City în pauza competiţională, antrenorul lui Arsenal a devenit tehnicianul cu cea mai lungă vechime în campionat, el preluând echipa în decembrie 2019.

Garlick consideră că această încredere acordată lui Arteta - care a întâmpinat dificultăţi la începutul mandatului său - este esenţială pentru succesul tot mai mare al echipei Arsenal.

"Cred că acest lucru ne oferă un avantaj competitiv faţă de celelalte echipe, deoarece Mikel este singurul antrenor activ în prezent care a câştigat Premier League", a declarat Garlick. "Dacă ne uităm la celelalte echipe din aşa-numitul Ťtop şaseť tradiţional, toate au trecut prin schimbări la nivelul băncii tehnice... în timp ce noi avem acum un antrenor care este alături de noi de o perioadă semnificativă şi căruia i s-a permis să construiască şi să dezvolte o echipă în timp. Iar entuziasmul vine acum din faptul că vedem baza pe care o avem şi construim pornind de la ea".

Arsenal ocupă locul al doilea în clasamentul Premier League, cu 12 puncte acumulate în cinci etape, şi va primi vizita echipei Leeds United sâmbătă.