"NU are voie, este INTERZIS!" Dezvaluirea facuta de Jose Mourinho despre PLECAREA lui Cristiano Ronaldo de la Real

Mourinho nu cred ca Ronaldo va pleca de la Real Madrid in perioada urmatoare.

Jose Mourinho a dezmintit zvonurile care Manchester United l-ar putea aduce pe Cristiano Ronaldo in vara.

"Cred ca Real Madrid nu il poate vinde, e interzis. El trebuie sa stea acolo pana in momentul in care este autorizata plecarea lui si apoi sa mai joace un an in America sau oriunde altundeva unde se va simti bine. Este inchisa usa" le-a spus Mourinho portughezilor de la Record.

Intrebat daca totusi Ronaldo s-ar putea intoarce vreodata la Manchester United, Mournho a spus: "Nu cred, insa toata lumea stie istoria lui in Manchester, pasiunea pe care i-au oferit-o (fanii) si exista cluburi in lume care daca au posibilitatea sa transfer un jucator acesta nu va spune nu" a mai spus Mourinho.

Antrenorul lui Manchester United a recunoscut ca a fost la un pas sa devina selectionerul Portugaliei: "Aproape ca am mers odata, insa Florentino Perez (presedintele Realului) nu m-a lasat, a considerat ca pozitia de antrenor la Real nu este compatibila cu echipa nationala. (Voi fi selectioner) Doar cand voi fi obosit din cauza muncii de zi cu zi, de cele 7 antrenamente saptamanale si de perioada de o luna de pre-sezon, lucruri care nu ma obosesc acum" a mai spus Mourinho.