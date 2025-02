După discuții între președintele Yasir Al-Rumayyan, managerul Eddie Howe și directorul sportiv Paul Mitchell, Newcastle United le-a transmis impresarilor lui Alexander Isak că acesta este liber să plece în vara viitoare, dacă se plătește suma de 100 de milioane de euro pentru el.



Poate pleca de la Newcastle, doar dacă echipa ratează Champions League

Condiția este ca "The Magpies" să nu se califice în ediția viitoare a Champions League. În acest moment, Newcastle ocupă locul al șaptelea în Premier League, la trei puncte în spatele lui Manchester City (locul 4).



Pe postul său, Eddie Howe îi mai are la dispoziție pe Callum Wilson (33 de ani) și William Osula (21 de ani), dar clubul este negociază pentru atacanții Bryan Mbeumo (Brentford), Paulo Dybala (AS Roma), Ademola Lookman (Atalanta) și Matheus Cunha (Wolverhampton).



Atacantul suedez și-ar fi mărturisit dorința de a pleca, deziluzionat de faptul că "alb-negrii" nu reușesc să se lupte constant pentru trofee și nu sunt obișnuiți ai fazelor superioare ale Champions League, deși clubul a fost achiziționat de fondul de investiții al Arabiei Saudite. De serviciile sale s-au arătat interesate FC Barcelona, Liverpool, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea și PSG.



Isak a fost transferat pentru 70 de milioane de euro, în 2022

Alexander Isak (25 de ani / 192 cm) este născut la Solna, din părinți originari din Eritrea, și s-a format la juniorii clubului AIK Solna (2005-2015). La nivel de seniori a jucat la AIK Solna (2016), Borussia Dortmund II (2017), Borussia Dortmund (2017-2019), Willem II Tilburg (2019 / împrumutat), Real Sociedad (2019-2022) și Newcastle United (2022-2025).



Are 50 de selecții și 15 goluri pentru naționala de seniori a Suediei, iar în palmares are DFB Pokal (2016-2017), Copa del Rey (2019-2020), o finală de EFL Cup (2022-2023), titlurile de golgheter al Copa del Rey (2019-2020), Premier League Player of the Month (decembrie 2024) și atacantul suedez al anului (2021).



În acest sezon a bifat 29 de prezențe și 19 goluri. Este cotat la 75 de milioane de euro (a fost cumpărat pentru 70 de milioane de euro, în august 2022) și joacă doar ca atacant central.



Foto - Getty Images