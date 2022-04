Măsuri drastice la Manchester United după umilința cu Liverpool: "Vor veni 10 jucători noi!". Primele plecări

"Diavolii" au făcut un nou meci dezamăgitor și nu au avut nicio șansă contra lui Liverpool, care a controlat întreg jocul și s-a impus cu 4-0 după dubla lui Mohamed Salah și golurile lui Sadio Mane și Luis Diaz. În partida tur din Premier League, disputată pe Old Trafford, echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 5-0.

La finalul partidei, antrenorul interimar Ralf Rangnick, care ar urma să fie înlocuit din sezonul următor de Erik ten Hag, a spus: "E rușinos, dezamăgitor, poate chiar umilitor. Trebuie să acceptăm că Liverpool este cu șase ani înaintea noastră. Când Jurgen Klopp s-a dus acolo, a schimbat clubul și nu a ridicat numai nivelul echipei, ci și pe cel al clubului și al orașului. Asta trebuie să se întâmple și la noi în fereastra de transferuri".

Ulterior, germanul a precizat că "va fi o reconstrucție aici, vor veni șase, șapte, poate zece jucători noi".

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata și Nemanja Matic vor fi primii jucători plecați de la Manchester United în această vară, toți ajunși la final de contract. În aceeași situație se află și Paul Pogba, însă clubul așteaptă decizia finală a francezului.

