Khvicha Kvaratskhelia câștigă jumătate din salariul lui Nicolae Stanciu! Venitul anual al noului star de la Napoli 

Khvicha Kvaratskhelia (22 ani) face spectacol la primnul sezon la Napoli. În 30 de meciuri disputate în toate competițiile, extrema transferată de la Dinamo Batumi pentru 11,5 milioane de euro, a marcat 14 goluri și a oferit 16 pase decisive.

Însă, potrivit OneFootball, Khvicha Kvaratskhelia câștigă 1,2 milioane de euro pe an, jumătate din cât încasează Nicolae Stanciu (29 ani) la Wuhan Three Towns. Din echipa pregătită de Luciano Spalletti (64 ani), liderii acestui clasament sunt Piotr Zielinski (28 ani), cu 6,5 milioane de euro pe an, și Victor Osimhen (24 ani), cu un venit anual de 5,5 milioane de euro.

Contractul georgianului cu Napoli expiră în vara lui 2027, dar tot mai multe cluburi cu pretenții se interesează de Khvicha Kvaratskhelia. În cazul în care Aurelio De Laurentiis (73 ani) va dori să-l păstreze și în sezonul viitor, omul de afaceri va trebui să-i mărească salariul celui numit de italieni „Kvaradona”, în cinstea marelui Diego Armando Maradona.

Napoli i-a stabilit prețul lui „Kvaradona”

Cluburi precum Real Madrid, Manchester City, Newcastle sau Paris Saint-Germain s-ar fi interesat de serviciile georgianului. Cu toate că a refuzat să ia în calcul plecarea sa în iarnă, Aurelio De Laurentiis, patronul echipei, i-ar fi stabilit prețul. Așa cum era de așteptat după evoluția bună, pretențiile italienilor nu sunt deloc mici.

Conform Football Insider, jucătorul ar fi cerut clubului să îi seteze o clauză de reziliere, iar oficialii clubului ar fi dispuși să renunțe la el pentru aproximativ 158 milioane de euro (140 milioane de lire). Suma este extrem de mare, în contextul în care Kvaratskhelia se află la primul său sezon în Serie A.