Jude Bellingham a fost transferat de Borussia Dortmund în vara lui 2020 pentru 25 milioane de euro de la Birmingham și mai are contract cu trupa de pe Signal Iduna Park până la finalul lui iunie 2025.

Fotbalistul de la Liverpool care l-a lăudat pe Jude Bellingham: „Cerul e singura sa limită”

Liverpool, care are mare nevoie de un nou mijloc, se luptă pentru mutarea lui Jude Bellingham pe Anfield. Trent Alexander-Arnold, coleg cu superjucătorul Borussiei Dortmund la naționala Angliei, a avut numai cuvinte de laudă la adresa conaționalului său.

„E un jucător incredibil, mai ales pentru vârsta lui. Poate să obțină tot ce vrea. Are tot ce îi trebuie să continue și să facă asta. E unul dintre acei jucători pe care-i urmărești de plăcere. Singura limită pentru el este cerul. E un jucător incredibil, dar și o persoană la fel de incredibilă”, a spus fundașul „cormoranilor” pentru JOE, citat de publicația GOAL.

În această stagiune, Jude Bellingham a marcat patru goluri și a pasat decisiv în alte patru situații, în 22 de participări în campionatul Germaniei pentru Borussia Dortmund.

Liverpool, în această stagiune

După 24 de meciuri disputate în primul eșalon al Angliei, Liverpool se află pe locul șase cu 39 de puncte din 72 posibile. În consecință, formația dirijată de Jurgen Klopp a înregistrat 11 victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

În Premier League, Liverpool nu a mai pierdut de cinci etape: împotriva celor de la Wolves, în deplasare, scor 3-0. În ultimele patru runde, „cormoranii” au cunoscut doar succesul: 2-0 vs Everton, 2-0 vs Newcastle, 0-0 vs Crystal Palace, 2-0 vs Wolves.