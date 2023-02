Dorit de Real Madrid, Jude Bellingham are o nouă propunere! Ce s-a aflat despre cel mai curtat fotbalist al momentului

Real Madrid, Liverpool și Manchester City și-ar fi arătat interesul pentru mijlocașul lui Borussia Dortmund, iar formația din Germania a stabilit un preț de transfer impresionant.

Borussia Dortmund ar fi hotărât să ceară nu mai puțin de 150 de milioane de euro înainte de Cupa Mondială, potrivit presei internaționale.

Fără oferte oficiale pentru Jude Bellingham

Într-un interviu acordat pentru Bild, directorul sportiv al echipei a dezvăluit că nu s-a primit nicio ofertă oficială pentru fotbalist.

"Jude se simte foarte, fiarte bine la Borussia Dortmund. Nu am avut nicio discuție cu el și nu am primit vreo ofertă. Mai are doi ani de contract, este un jucător de bază al echipei. Avem nevoie de Jude pentru a ne îndeplini obiectivele din acest sezon și suntem încântați că este concentrat la fotbal", a spus acesta.