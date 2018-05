Manchester City, gata sa profite daca vine DEZASTRUL la Paris Saint-Germain! Guardiola a facut deja primul pas pentru TRANSFERUL lui Mbappe

PSG urmeaza sa fie sanctionata pentru incalcarea Fair-Play-ului Financiar.

Campioana Frantei, Paris Saint-Germain, poate primi o lovitura grea in aceasta vara - UEFA se pregateste sa sanctioneze clubul francez pentru incalcarea FFP iar una dintre sanctiuni ar urma sa fie interdictia la transferuri! Daca acest lucru se va intampla, situatia lui Kylian Mbappe devine una neasteptata.

Acesta a fost imprumutat in sezonul recent incheiat de la AS Monaco, PSG luandu-si angajamentul ca va plati 180 de milioane de euro vara aceasta. O interdictie la transferuri ar face imposibila ramanerea lui Mbappe la PSG iar cei de la Manchester City sunt cei care vor sa profite.

Conform Manchester Evening News, Man City este foarte atenta la situatia lui Mbappe, cel pe care l-a dorit si vara trecuta. Pep Guardiola a discutat in urma cu un an cu tanarul atacant francez, acesta recunoscand ulterior ca a fost impresionat de antrenorul catalan, insa a ales sa ramana in Franta.

"La finalul lunii mai, ideea din mintea mea era sa raman. Apoi m-am intalnit cu mai multi antrenori, le-am spus asta si ei pot sa confirme, ca prioritatea mea este Monaco. Daca Monaco facea ceea ce ma asteptam sa faca, atunci nu voiam sa plec. Insa s-au intamplat anumite lucruri care m-au facut sa-mi schimb pozitia.



Eu nu i-am spus nu lui Guardiola, dar le-am spus nu celor de la Manchester City. Cand m-am intalnit cu el am vorbit despre tactica, despre cum m-ar folosi. Este un antrenor care simte fotbalul. A castigat totul si iti transmite pasiune. Imi plac antrenorii care vorbesc doar despre fotbal" spunea Mbappe in urma cu cateva luni.