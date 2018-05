PSG risca enorm! UEFA pregateste o sanctiune drastica pentru clubul francez: anuntul facut in aceasta dimineata

PSG risca o sanctiune drastica din partea UEFA.

Clubul francez a intrat sub incidenta regulii fair-play-ului financiar dupa transferurile facute in vara trecuta, iar potrivit RMC UEFA pregateste o pedeapsa dura pentru PSG. Deocamdata, forul european nu a luat o decizie finala in acest caz, dar potrivit sursei citate PSG va primi o amenda record si interdictie la transferuri in perioada de mercato din aceasta vara.

"Din punctul meu de vedere, sincer, mi s-ar parea surprinzator, anormal si scandalos sa fim sanctionati. Noi am respectat mereu regulile, nu am facut nimic gresit. UEFA stie de unde ne vin noua banii, nu avem datorii si am oferit si garantii", a declarat Al-Khelaifi, presedintele PSG-ului, pentru L'Equipe.

In vara trecuta PSG a platit 222 de milioane de euro pentru aducerea lui Neymar de la Barcelona si l-au luat si pe Mbappe de la AS Monaco chiar daca tehnic cele 180 de milioane de euro vor fi platite efectiv in aceasta vara.