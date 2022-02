"Mă ascund pe teren". Romelu Lukaku, pus la zid după evoluția catastrofală din campionat, când a atins mingea de 7 ori 

Singurul gol al partidei a fost marcat de Ziyech, cu cinci minute înainte de fluierul final. Meciul a fost marcat de evoluția catastrofală a lui Romelu Lukaku, cel care a fost titular și integralist.

Belgianul a reușit să stabilească un record nedorit de niciun atacant. Potrivit statisticilor prezentate de Opta, atacantul de 28 de ani nu a oferit decât șapte pase pe parcursul celor 94 de minute de joc, cele mai puține din Premier League de când sunt înregistrate aceste cifre, din sezonul 2003-2004.

Critici pentru Romelu Lukaku după evoluția catastrofală

Chris Sutton, fostul atacant de la Chelsea, a vorbit despre evoluția belgianului, dar și despre integrarea acestuia la campioana Europei.

"În 1999, am devenit cel mai scump jucător din istoria lui Chelsea. S-au plătit pentru mine 10 milioane de lire și nu am reușit să conving. După un singur sezon în albastru, am fost vândut.

Dar dacă aș fi terminat o partidă cu doar șapte atingeri de minge, aș fi fost atât de rușinat încât nu m-aș fi întors în vestiar. Pentru un atacant care joacă 90 de minute, să aibă o asemenea statistică ... înseamnă un singur lucru: 'Mă ascund pe teren'.

Nu există niciun alibi, nu te poți plânge că nu ai fost jucat de coechipieri, că nu ai fost pus în valoare când atingi mingea de doar șapte ori. Mișcă-te mai mult, vino la combinații, e imposibil ca ceilalți colegi să te ignore", a spus Sutton, potrivit Daily Mail.