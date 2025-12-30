Marea Britanie a anunţat că îi oferă oligarhului rus Roman Abramovich o ultimă şansă de a plăti 2,5 miliarde de lire sterline, echivalentul a 3,33 miliarde de dolari, pentru vânzarea clubului de fotbal Chelsea, către Ucraina.

Europenii se răzbună pe oligrahii ruși. Printre cei afectați și Roman Abramovich

Britanicii l-au sancţionat pe Abramovich în cadrul unor măsuri împotriva oligarhilor ruşi după invazia Moscovei în Ucraina, în 2022, declanşând o vânzare grăbită a clubului din Premier League (campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO) şi îngheţarea veniturilor.

În acest mod, Marea Britanie doreşte ca fondurile să fie cheltuite doar în Ucraina, în conformitate cu o presiune europeană mai amplă ca Moscova să acopere costurile pentru morţile şi distrugerile provocate de invazia sa.

Abramovich a solicitat anterior mai multă flexibilitate şi doreşte ca banii să ajungă la toate victimele.

Marea Britanie, decisă în privința lui Roman Abramovich

În cazul în care omul de afaceri rus nu reuşeşte să elibereze fondurile rapid, guvernul a declarat într-un comunicat că este "pe deplin pregătit să-l dea în judecată, dacă este necesar, pentru a pune în aplicare acordul încheiat cu acesta în 2022".

"Este inacceptabil ca peste 2,5 miliarde de lire sterline datorate poporului ucrainean să rămână blocate într-un cont bancar din Marea Britanie", a declarat ministrul de finanţe, Rachel Reeves, într-un comunicat.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie va emite o licenţă pentru deblocarea fondurilor.

