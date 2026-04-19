Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 33 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League. Meciul a fost programat de la 16:00, ora României, și a putut fi văzut în direct pe VOYO.
Lovitură pentru Liverpool! A fost scos pe targă din derby-ul cu Everton
În minutul 54, imediat după golul lui Beto din 1-1, Giorgi Mamardashvili s-a accidentat, iar Arne Slot a forțat o schimbare: l-a introdus pe Frederick Woodman în poarta ”cormoranilor”.
Vestea vine ca o adevărată bombă pentru Liverpool, care nu îl are la dispoziție nici pe principalul goalkeeper, Alisson, și el ieșit din schemă din cauza unei accidentări.
Mamardashvili a fost scos cu targa din Everton - Liverpool. Rămâne de văzut cât va absenta portarul georgian, cotat la 28 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
Cum a înscris Beto de 1-1 în Everton - Liverpool
Everton - Liverpool, înainte de meciul direct
Liverpool vine după eliminarea din Champions League cu PSG și după victoria cu Fulham, scor 2-0. „Cormoranii” se află pe locul cinci în Premier League și au 52 de puncte.
De cealaltă parte, Everton este pe poziția a 10-a și are 47 de puncte. „Caramelele” vin după remiza cu Brentford din runda trecută, scor 2-2.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 2-1 a lui Liverpool.
