Leeds United ia în considerare înlocuirea managerului Daniel Farke, deși echipa a obținut promovarea matematică în prima divizie, poate câștiga acest sezon de Championship, are cel mai bun atac și a doua cea mai eficientă apărare din campionat.



Mourinho, Gerrard și Mancini, pe lista posibililor înlocuitori

Acționarii companiei americane 49ers Enterprises, care se pregătesc să cumpere pe Glasgow Rangers, nu sunt convinși că prezența germanului pe bancă în sezonul următor va fi un atu pentru menținerea în Premier League.



În cazul demiterii lui Farke, pentru înlocuirea sa au fost vehiculate numele lui Jose Mourinho (acum sub contract cu Fenerbahce), Steven Gerrard (liber de contract după despărțirea de Al-Ettifaq), Roberto Mancini (liber de contract după rezilierea contractului cu Arabia Saudită), Manuel Pellegrini (sub contract cu Betis Sevilla) sau Inigo Perez (sub contract cu Rayo Vallecano).



A fost și anul trecut la un pas de promovare

"The Whites" au retrogradat din Premier League, la finalul stagiunii 2022-2023, când au terminat pe penultimul loc, schimbând patru antrenori într-un an (Jesse March, Michael Skubala, Javi Garcia, Sam Allardyce). La finalul sezonului, Andrea Radrizzani a vândut clubul către 49ers Enterprises, iar președinte a devenit Paraag Marathe, în timp ce pe banca tehnică a ajuns Daniel Farke.



Formația din West Yorkshire a terminat pe locul al treilea în divizia secundă și a pierdut finala play-off-ului de promovare, după 0-1 cu Southampton. Echipa a avut o evoluție extraordinară în ultimul an, dominând Championship, alături de Burnley, Farke reușind să reconstruiască și lotul, cu achizițiile Joel Piroe (Swansea), Ilia Gruev (Bremen), Ethan Ampadu (Chelsea), Sam Byram (Norwich), Joe Rodon (Tottenham), Jayden Bogle (Sheffield United), Largie Ramazani (Almeria) și Ao Tanaka (Dusseldorf) transformați în oameni de bază.



Farke are trei promovări în Premier League

Daniel Farke (48 de ani) este născut la Steinhausen (landul Renania de Nord-Westfalia) și a avut o carieră de 14 ani ca atacant în diviziile inferioare germane, la echipe precum SV Steinhausen, TuS Paderborn-Neuhaus, SV Lippstadt, SV Wilhelmshaven, Bonner SC și SV Meppen.



Le-a antrenat pe SV Lippstadt (2009-2015), Borussia Dortmund II (2015-2017), Norwich City (2017-2021), FC Krasnodar (2022), Borussia Monchengladbach (2022-2023) și Leeds United (2023-2025).



A reușit promovarea din liga a 6-a în liga a 4-a din Germania cu Lippstadt, iar cu Norwich a obținut două promovări în Premier League (2010, 2021), fiind numit EFL Championship Manager of the Season (2020-2021). În palmares mai are EFL Championship Manager of the Month (noiembrie 2018, noiembrie 2023, ianuarie 2024, februarie 2024, decembrie 2024, februarie 2025).



Foto - Getty Images