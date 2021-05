Lampard si-a castigat locul in istorie! Va fi inclus in Hall of Fame-ul Premier League impreuna cu alte nume uriase

Includerea pe Hall of Fame este cea mai inalta distinctie pe care o poate primi un jucator retras din activitate, pentru talentul si reusitele sale de care a dat dovada in Premier League.

Aceasta lista a fost deschisa de Thierry Henry si Alan Shearer, la sfarsitul lunii aprilie, iar apoi fanii i-au ales pe Eric Cantona si Roy Keane, pentru ca acum sa-i vina randul lui Frank Lampard.

In cele 609 meciuri din Premier League jucate in tricoul lui West Ham, Chelsea si Manchester City, fostul mijlocas englez a reusit sa inscrie 177 de goluri si sa ofere 102 pase decisive. A castigat campionatul in Anglia de 3 ori, iar in cele 13 sezoane petrecute pe Stamford Bridge a devenit cel mai bun golgeter din istoria clubului, cu 211 goluri marcate in toate competitiile.

Lampard a fost numit jucatorul sezonul in Premier League, in 2004-2005, cand Chelsea a reusit, cu Jose Mourinho antrenor, sa castige titlul in Anglia dupa 50 de ani.

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide

