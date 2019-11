L-a depasit pe marele Henry! Record monstruos depasit de noul capitan de pe Emirates

"Tunarii" fac si transferuri inspirate. Unul dintre ele este aducerea lui Aubameyang.

Aubameyang se simte ca acasa la Arsenal. Fotbalistul adus de la Dortmund a reusit de curand sa-l depaseasca pe legendarul Henry, iar Unai Emery l-a desemnat drept noul capitan al formatiei din capitala Angliei.

Fotbalistul crescut de Milan a reusit sa atinga borna de 50 de goluri inscrise pentru Arsenal in "doar" 78 de meciuri in timp ce Henry a avut nevoie de 104 meciuri pentru atingerea acestei performante.

Pierre Emerick Aubameyang joaca pentru nationala din Gabon si in ciuda faptului ca a ajuns deja la 30 de ani, este unul dintre cei mai in forma atacanti ai momentului in Europa.

Este cotat la 70 de milioane de Euro si mai are contract cu Arsenal pana la datade 30 Iunie 2021. Tunarii au platit 65 de milioane de Euro pentru aducerea lui de pe Signal Iduna Park.