A DISTRUS-O pe Barcelona si acum vine cu dezvaluiri neasteptate! Care este echipa preferata a lui Alexander-Arnold 

Trent Alexander-Arnold a oferit un interviu in care a vorbit despre echipele sale preferate, dar si despre posibilitatea de a pleca de la Liverpool.

Fundasul lui Liverpool si autorul celui mai penibil gol incasat de Barcelona din istorie, Alexander-Arnold a vorbit intr-un interviu pentru revista GQ despre preferintele sale.

"De mic eram fan al lui Celtic, insa acum datorita conexiunii pe care o am cu Gerrard, sunt neutru. As spune ca urmatoarea mea echipa preferata este Barca. Simt ca au aceleasi valori si idei ca Liverpool.

Ma pot vedea jucand la Liverpool pentru totdeauna. Nu m-am gandit sa merg in alta liga, intotdeauna m-a incantat Liverpool, am jucat mereu pentru ei, deci nu am motive sa ma gandesc la alta echipa. Acum nu stau in camera mea si visez sa joc la alta echipa, sunt al lui Liverpool, este un club pe care il iubesc mai mult decat orice", a declarat Alexander-Arnold pentru GQ.

Fundasul a fost intrebat si pe cine ar alege dintre Leo Messi si Cristiano Ronaldo, iar raspunsul sau a fost clar: "Pentru mine, Messi!".