Campioana mondială a cluburilor nu a găsit drumul spre gol într-o după-amiază frustrantă pentru oamenii de atac, dar fanii albaștrilor au motive de mulțumire aduse de debutul lui Estevao Willian (18 ani), care a impresionat la prima apariție în Premier League.



Tânărul atacant lateral brazilian cumpărat în această vară de la Palmeiras cu 34 de milioane de euro și cotat la 60 de milioane de euro a atras toate privirile din clipa în care i-a luat locul lui Gittens în minutul 54. Trimis în partea dreaptă a atacului, a adus aminte de debutul lui Cristiano Ronaldo la Manchester United prin tupeul arătat în joc, tehnica sclipitoare în regim de viteză și dorința permanentă de a-și judecat adversarul în dueluri unu versus unu.



Sud-americanul a schimbat complet jocul ofensiv al lui Chelsea, a avut două ocazii de a deschide scorul (o lovitură de cap din centrul careului și un șut peste poartă din poziție bună), iar fanii lui Chelsea îi prevăd, deja, un viitor strălucit pe Stamford Bridge și îl cer titular în următoarele meciuri.



Câteva dintre comentariile suporterilor de pe Stamford Bridge:



• "S-a văzut o diferență în joc de la intrarea lui Estevao. Ar fi trebuit să fie titular sau să intre la pauză, e un jucător briliant"

• "Mai bun decât Neymar?"

• "Estevao e singurul care a făcut ceva"

• "Estevao a arătat bine și a avut un impact instant asupra jocului"

• "Estevao trebuie să fie titular"

• "Estevao, unicul lucru pozitiv"

• "Trebuie să primească mai multe minute, e pregătit"

• "Estevao joacă în liga lui Lamine Yamal"

