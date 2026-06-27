Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid

Discuțiile dintre Rapid și Lecce sunt avansate, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu , mutarea lui Jason Kodor (20 de ani) urmând să fie definitivă. Formația din Italia va păstra un procent de 50% dintr-un viitor transfer al fotbalistului. Kodor , cotat la 200.000 de euro pe portalul de specialitate Transfermarkt, are dublă cetățenie, română și australiană.

Gruparea alb-vișinie acționează prompt pe piața transferurilor din cauza indisponibilităților din atac. Borisav Burmaz este accidentat și ratează aproximativ o lună, Antoine Baroan se confruntă cu o problemă medicală gravă, lăsându-l pe Timotej Jambor singura opțiune validă pentru acest post.

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Trecut pe radarul rivalilor de la FCSB

Tânărul jucător a atras atenția campioanei în vara anului precedent. Mihai Stoica l-a propus la acea vreme conducerii, detaliu confirmat chiar de finanțatorul echipei.

„Mi-a zis Meme de unul și se interesează de unul. Nu mai țin minte cum îl cheamă și chiar dacă nu aș fi uitat numele, nu vi l-aș spune”, a transmis Gigi Becali la momentul respectiv.

Vârful de 1,95 metri a evoluat în ultimele patru sezoane în Italia, ajungând la Lecce în 2022 de la Oradea, după ce și-a făcut junioratul la CS Dinamo și Sport Team. Stagiunea trecută, Kodor a marcat patru goluri în 12 apariții pentru Lecce U20 în Primavera 1 și Coppa Primavera. De asemenea, în 2025, el a făcut parte din lotul naționalei României U19 care a atins faza semifinalelor la Campionatul European.

Pe lângă Kodor, Rapid intenționează să aducă încă un jucător cu profil ofensiv. Alessandro Debenedetti (22 de ani), un atacant de 1,90 metri legitimat la Genoa, ar urma să se alăture lotului. Acesta are contract valabil până în 2029 cu gruparea italiană controlată tot de Dan Șucu.