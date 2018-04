Incredibil! Si-a tatuat pe FUND fata idolului sau! Imaginea care i-a DURUT pe milioane de suporteri :))

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Lacazette s-a pozat alaturi de suporterul cu cel mai nebun tatuaj. Fanul si-a desenat pe FUND fata idolului sau. :)



When you invite the fan who tatooed your face on his.. body ???????????? #CrazyFan #Coyg pic.twitter.com/AVeJFGEJf0