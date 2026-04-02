LiverpoolMohamed SalahFrancisco Conceicao
Mohamed Salah (33 de ani) va pleca de la Liverpool la finele acestui sezon, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea de pe Anfield. Din 2017 la Liverpool, unde a câștigat toate trofeele puse în joc, Salah va schimba echipa în perioada de mercato din vară. Clubul a făcut deja anunțul, iar egipteanul a postat deja un mesaj de ”adio” pentru fani.

Francisco Conceicao este dorit de Liverpool ca înlocuitor pentru Salah

În această perioadă, clubul îi caută un înlocuitor starului egiptean și a pus ochii pe Francisco Conceicao (23 de ani), extrema dreaptă a celor de la Juventus. Bianconerii nu ar vrea să-l vândă pe internaționalul portughez, dar discuțiile ar putea începe dacă Liverpool va face o ofertă care să depășească 25 de milioane de euro, scrie Gazzetta dello Sport.

Până la vârsta de 23 de ani, Conceicao are deja un CV cu echipe importante. A fost crescut de Sporting Lisabona și FC Porto, iar pe ”Dragao” a debutat în fotbalul de seniori. A trecut și pe la Ajax Amsterdam, iar după doi ani a fost răscumpărat de FC Porto. 

Din 2024 este jucătorul lui Juventus, club care a plătit o sumă care ajunge la 41,5 milioane de euro (9,5 milioane de euro pentru împrumutul de un sezon și 32 pentru un transfer definitiv).

Liverpool luptă pentru participarea în Liga Campionilor

Chiar dacă va prinde cu emoții un loc pentru Champions League, pentru Liverpool poate fi considerat un sezon ratat pe plan intern. Echipa este pe locul cinci, cu 49 de puncte și vine după trei meciuri la rând fără victorie în campionat.

Pe 11 aprilie va juca pe Anfield cu Fulham.

