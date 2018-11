In urma cu 15 ani era rivalul lui Zlatan, acum merge cu METROUL! Aparitie de senzatie la Londra. VIDEO

Egipteanul Mido a fost urmasul lui Zlatan de la Ajax, insa cariera atacantului nu a decurs asa cum spera.

Mido a avut parte de un debut fulminant la Ajax, club pentru care a inscris 21 de goluri in 40 de partide. A urmat un transfer la Marseille, iar apoi tot mai multe schimbari de echipa, Roma, Tottenham, Boro, Wigan, Zamalek, West Ham, Ajax din nou, dupa care Barnsley si retragerea in 2013 din fotbal.

Ceea ce trebuia sa fie o cariera asemanatoare cu a lui Zlatan s-a transformat intr-un cosmar pentru Mido, accidentat de mai multe ori, dar si criticat pentru viata extrasportiva.

Chiar daca nu a impresionat foarte tare, Mido a ramas in inimile fanilor lui Tottenham, care l-au admirat in acest weekend in timp ce mergea alaturi de ei cu metroul. Mido a fost prezent pe Wembley la partida cu Chelsea, castigata de Tottenham cu 3-1.

48 de meciuri si 14 goluri a avut Mido la Tottenham, suficient pentru ca fanii sa-i strige "we love you, Mido" la metrou.