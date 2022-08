Contra lui Wolverhampton Wanderers, în etapa a 3-a din Premier League, Harry Kane (29 ani) a marcat singurul gol al meciului. Cu această reușită, atacantul lui Antonio Conte (52 ani) a devenit jucătorul din campionatul Angliei care a marcat cele mai multe goluri pentru un singur club, 185, devansându-l pe Sergio Aguero (34 ani), cu 184 de goluri.

