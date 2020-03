Jucatorii si antrenorii lui Leeds au cerut singuri micsorarea salariilor, dintr-un motiv incredibil

Marcelo Bielsa si jucatorii sai au decis sa fie primii din Anglia care se scarifica voluntar in plina epidemie de coronavirus.

Fotbalistii si antrenorii de la Leeds United au cerut o micsorare voluntara si temporara a salariilor si a altor beneficii financiare, pentru ca ceilalti angajati ai clubului sa isi poata primi salariile si sa nu fie concediati. Cum meciurile din Championship sunt suspendate din cauza coronavirusului si incasarile clubului s-au micsorat, membrii personalului sportiv de la Leeds au dat primul exemplu de altruism si au transmis directorului executiv Angus Kinnear si directorului sportiv Victor Orta, dupa o sedinta comuna, prin intermediul antrenorului Marcelo Bielsa si a capitanului de echipa Liam Cooper, ca inteleg noul context in care isi desfasoara clubul activitatea si ca au decis sa faca un sacrificiu in beneficiul personalului auxiliar. Printre cei care vor beneficia de acest gest altruist se afla cateva zeci de angajati din cadrul personalului ce deserveste stadionul Elland Road si cantonamentul Thorp Arch.

„Leeds United este o familie si aceasta este cultura pe care am creat-o in acest club, de la jucatori si antrenori la conducere si suporterii din tribune. Traim vremuri dificile si de aceea este foarte important sa muncim impreuna pentru a gasi o solutie pentru ca clubul sa treaca cu bine peste aceasta perioada tulbure si sa termine sezonul asa cum speram cu totii. Pana se va relua conpetitia, vom incuraja pe toti cei apropiati de Leeds United sa asculte sfaturile guvernului si autoritatilor medicale pentru a ramane sanatosi si pentru a invinge virusul”, a transmis clubul printr-un comunicat oficial.

Leeds United este lider in Championship, liga secunda din Anglia, cu 71 de puncte acumulate dupa 37 de meciuri jucate, cu unul mai mult decat WBA si cu 7 peste Fulham, iar primele doua clasate promoveaza direct in Premier League. „The Peacocks” mai aveau de disputat 8 partide din acest sezon, dintre care 5 pe teren propriu, cand competitia a fost intrerupta din cauza izbucnirii epidemiei de coronavirus. Cum Leeds are, in medie, 35.000 de spectatori la meciurile disputate pe Elland Road, pierderea financiara doar din vanzarea de bilete este estimata la 2.75 milioane de euro. Echipa este antrenata de argentinianul Marcelo Bielsa (ex- Ahletic Bilbao, Lazio, Lille, Chile, Velez Sarsfiled sau Newell’s Old Boys), iar vedetele din lot sunt Pablo Hernandez, Kiko Casilla, Jean-Kevin Augustin, Ben White, Ezdzhan Alioski, Helder Costa, Patrick Bamford, Mateusz Klich, Jack Harrison sau Stuart Dallas.