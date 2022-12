Un fotbalist în vârstă de 23 de ani a murit după ce a fost înjunghiat pe ringul de dans, într-un club din Birmingham.

Potrivit bbc.com, tânărul a fost înjunghiat mortal în clubul The Crane, luni, cu puţin înainte de ora locală 23.45. În ciuda eforturilor, el nu a mai putut fi salvat, iar după aproximativ jumătate de oră s-a pronunţat decesul.

Tragedia a avut loc în timpul unui eveniment cu ocazia Boxing Day, la care participa DJ-ul Marco Carola şi care începuse la ora 15.00.

Sky News notează că în momentul incidentului în club se aflau sute de oameni.

Victima este fotbalistul Cody Fisher. “Ne-au frânt inimile. Mi-am pierdut cel mai bun prieten. Eu şi familia mea cerem să ni se respecte intimitatea în această perioadă dureroasă”, a reacţionat familia sportivului, potrivit poliţiei din Birmingham.

Cody Fisher era legitimat la Stratford Town FC, club care activează într-o ligă regională din Anglia.

Poliţia a deschis o anchetă pentru omor. Poliţiştii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere şi au făcut un apel către cei care au fost prezenţi în club în momentul tragediei şi au văzut ceva să îi contacteze.

Feel absolutely empty ????????Heartbroken ???? Couldn’t wish to meet a nicer human being always smiling always good energy . I will miss you forever my brother ????????????Love you to pieces ❤️❤️ pic.twitter.com/X98cznbMAm