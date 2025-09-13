Sezonul trecut, în ultimul meci din faza principală a competiției UEFA Europa League, Radu Drăgușin s-a ”rupt” după ce a fost introdus pe teren la începutul actului secund, în Tottenham - Elfsborg (3-0).



Internaționalul român, un pion important în angrenajul lui Mircea Lucescu la echipa națională, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, una dintre cele mai crunte accidentări din cariera unui fotbalist.



Radu Drăgușin s-a operat în februarie 2025, iar după șapte luni a revenit la antrenamentele lui Tottenham. Încă nu e refăcut, dar cert este că fundașul central progresează pe zi ce trece și e pe drumul cel bun cu siguranță.



Florin Gardoș a spus de ce depinde cel mai mult revenirea lui Radu Drăgușin după accidentare: ”Asta contează cu adevărat”



În platoul emisiunii Play On Sport, moderatorul Cristi Pintea l-a întrebat pe fostul internațional român, Florin Gardoș, jucător la Southampton în Premier League, dacă lui Drăgușin îi va fi teamă în clipa în care va fi refăcut 100% să nu se accidenteze din nou.



”(n.r. Ca fundaș central, în momentul în care vii după o accidentare, cât de greu e să revii la ritmul de dinainte? Ai o teamă să te accidentezi iar?) Am avut exact aceeași accidentare ca a lui. Frica? Da, categoric. Există! Cel puțin primele săptămâni la antrenament. Dar, după o vreme trece, că e doar în mintea ta.



Ce mi-a fost mie și cred că-i va fi greu și lui, ca fundaș central nu poți să intri pe final 10 minute, 15 minute, cum se întâmplă cu un jucător ofensiv. Asta a fost partea dificilă pentru mine. Alternativ am mai jucat la U21 și mi-am luat minutele. În același timp, până mi-am revenit eu s-a schimbat antrenorul, iar noul tehnician nu a mai contat pe mine.



Depinde mult și de Thomas Frank, în ce măsură îl vrea și ce oportunități îi va da. Primele luni după ce revii la antrenament contează, să ți se ofere timp”, a spus Florin Gardoș la Play On Sport.

