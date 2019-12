FANUL ANULUI 2019! A strabatut Anglia pentru a-i rade in fata prietenului sau! L'Equipe l-a premiat pentru gest 

Publicatia L'Equipe a acordat titlul pentru "Fanul anului 2019" unui sustinator al lui Newcastle United. Acesta a strabatut Anglia, conducand 180 de km pana la casa prietenului sau, sustinator al lui Everton, pentru a-i rade in fata dupa ce echipa sa a fost invinsa cu 3-2.

L'Équipe have awarded Fan of the Year 2019 to the Newcastle United fan who travelled across England to the house of his Everton supporting friend just to laugh at him, after the Toffees lost 3-2.