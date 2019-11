FABULOS! Doi jucatori din nationala Olandei au sarbatorit golul intr-un mod INEDIT! Mesajul SUPERB afisat in fata camerelor | VIDEO

Olanda s-a distrat cu Estonia si a invins-o cu 5-0. In minutul 6 al partidei, Wijnaldum a deschis scorul cu o lovitura de cap si a ales sa sarbatoreasca reusita intr-un mod inedit.

In timp ce restul echipei se bucura de reusita, Wijnaldum s-a dus impreuna cu Frenkie de Jong in fata camerelor si au facut trimis un mesaj puternic impotriva rasismului.

Wijnaldum a aratat in acelasi timp spre antebratul lui si al lui de Jong. Culoarea pielii nu este decat un detaliu si in spatele ei cu totii suntem oameni, a fost mesajul pe care a incercat sa il transmita Wijnaldum.

"Este o problema sociala, este ceva cu care trebuie sa se ocupe politica. Trebuie luate masuri impotriva acestor tipuri de practici. In Olanda nu conteaza culoarea pielii, pur si simplu purtam camasa portocalie si vrem sa facem oamenii fericiti", a spus Wijnaldum la finalul partidei.

Mijlocasul lui Liverpool a reusit un hat-trick pana la finalul meciului si s-a calificat la Campionatul European din vara viitoare, alaturi de nationala Olandei.

Georginio Wijnaldum celebrated his goal with an anti-racism message. pic.twitter.com/zENn16FkVj