FA-BU-LOS! Federatia din Anglia negociaza vanzarea cu peste 900 de milioane de euro a stadionului Wembley! Anunt de ULTIMA ORA facut de Sky Sports

Federatia din Anglia este in negocieri cu Shahid Khan, patronul celor de la Fulham si al echipei de fotbal american, Jacksonville Jaguars, pentru cumpararea stadionului Wembley! Sky Sports anunta ca suma discutata este de 800 de milioane de lire sterline (aproximativ 915 milioane de euro)!

Conform jurnalistilor britanici, vanzarea arenei ar duce la organizarea meciurilor de fotbal american pe Wembley iar Federatia considera ca acest pas ar insemna o crestere semnificativa a acestui sport in Anglia.

Chiar daca negocierile se vor finaliza cu succes, nationala Angliei de fotbal ar urma sa joace in continuare partidele de pe propriul teren pe Wembley iar sediul Federatiei va ramane in interiorul stadionului. Federatia a confirmat ca a primit o oferta pentru cumpararea Wembley.

BREAKING: The @FA are in talks to sell @WembleyStadium to @FulhamFC and Jacksonville @Jaguars owner Shahid Khan. #SSN pic.twitter.com/sUp2WdO0G6

.@FA statement: “ We can confirm that the FA has received an offer to buy Wembley Stadium” #SSN