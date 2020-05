Eroul NECUNOSCUT care a uimit Anglia! A fost fotbalist, manager si fizioterapeut in acelasi timp la echipa care visa in umbra gigantilor din Premier League

Cariera de fotbalist a lui Mick Rathbone nu a fost una care sa intoarca prea multe priviri la nivel international, dar intamplarile prin care a trecut englezul de-a lungul anilor sunt unele remarcabile.

Nascut in Birmingham, Rathbone si-a facut junioratul la Aston Villa, dar sansa de a debuta la profesionisti i-a fost oferita de catre rivalii de la Birmingham City, pentru care a si evoluat pentru trei sezoane. Cea mai mare parte a carierei si-a petrecut-o, insa, la Blackburn Rovers. Rathbone a fost un fundas stanga de cursa lunga, pentru ca in cei 19 ani de cariera a evoluat in peste 390 de meciuri oficiale. Nu a marcat prea mult, dar este considerat o legenda la Blackburn, pentru care a disputat 258 de partide. Ultimul club pentru care a jucat este Halifax Town, o echipa dintr-un oras aflat intre Leeds si Manchester, pentru care a evoluat pret de un sezon si Jamie Vardy, vedeta celor de la Leicester.

Finalul carierei i-a adus si cea mai tare experienta, pentru ca la Halifax a ajuns sa aiba trei joburi: fotbalist, manager interimar si fizioterapeut. Simultan! Dupa accidentari grave la brat si in zona dorsala, Rathbone a trebuit sa se retraga in 1991, de la Preston North End. Pentru ca salariile fotbalistilor de pe atunci nu le asigurau acestora un viitor prea linistit, in lipsa unei alte surse de bani, Mick s-a apucat de un curs de fizioterapie. In timp ce invata pentru a deveni terapeut, Rathbone vindea haine din portbagajul propriei masini, pentru a reusi sa-si plateasca studiile. Intr-o zi, cel poreclit Baz pe cand juca la Blackburn, gratie asemanarii de nume cu actorul britanic Basil Rathbone, isi vizita in Halifax un fost coleg de la Preston: Osher Williams.

Dupa ce i-a povestit acestuia despre noua sa aventura in fizioterapie, Williams i-a propus sa lucreze pentru Halifax, avand posibilitatea de a-si continua si studiile. Rathbone a acceptat cu entuziasm, pentru ca revenirea in fotbal l-a ajutat sa scape de povara de a face bisnita cu haine, permitandu-si si sa continue sa invete pentru viitoarea sa cariera. Din cauza problemelor financiare ale clubului, sefii i-au solicitat lui Baz sa imbrace din nou tricoul de fotbalist. A revenit pe teren in 1993, pentru 8 meciuri in a cincea liga din Anglia si a reusit sa si marcheze o data. Numai ca, dupa cateva luni, managerul John McGrath era demis de conducere, iar rolul de interimar avea sa ii fie predat tot lui Mick Rathbone! Acesta devenea atat jucator si manager interimar, cat si fizioterapeutul echipei. In 1995, Halifax Town a intrat intr-o profunda criza financiara, iar Baz a trebuit sa plece de la echipa si s-a intors la Preston North End, ca fizioterapeut. N-a vrut niciodata sa fie manager si, dupa ce a renuntat definitiv si la cariera de fotbalist, s-a concentrat doar pe cea de fizioterapeut.

A fost parte dintr-o perioada infloritoare pentru echipa din Preston, care a ajuns din a patra divizie pana in play off-ul pentru promovarea in Premier League. Manager era David Moyes, care a plecat la Everton in 2002. Rathbone l-a urmat si a ramas acolo pana in 2010, cand a devenit antreprenor. A continuat sa colaboreze cu cluburi precum Blackpool sau Manchester United, dar si cu nationala under-17 a Angliei. Si-a lansat autobiografia in 2011, The Smell of Football (Mirosul Fotbalului), volum primit foarte bine de catre critici. Povestea lui Mick Rathbone este una care demonstreaza nevoia fotbalistilor de a-si dezvolta si alte abilitati decat cele utile in dreptunghiul verde.