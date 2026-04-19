Manchester City a primit vizita lui Arsenal duminică, de la ora 18:30, pe Etihad, în etapa 33 din eșalonul de elită al Angliei. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Pep Guardiola s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Manchester City s-a apropiat la trei puncte în clasament de Arsenal. ”Cetățenii” dispun și de un joc în plus, care este programat la mijlocul săptămânii următoare.

Erling Haaland, întrerupt la interviuri după victoria cu Arsenal: ”Ai fost un animal!”

În timpul flash-interviului lui Erling Haaland, Bernardo Silva a intervenit și a lăudat evoluția starului norvegian de pe Etihad. Silva a evidențiat dăruirea cu care a jucat fotbalistul în fața liderului Arsenal.

”Haaland s-a luptat ca un animal astăzi! A fost o bestie în fiecare moment”, a spus Bernardo Silva, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

Cherki a deschis scorul în minutul 16, iar Kai Havertz a restabilit egalitatea în minutul 18. Erling Haaland a adus victoria gazdelor în minutul 65.

Echipele de start

City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Silva, Rodri - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland; Rezerve: Trafford - Ait-Nouri, Ake, Foden, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho, Stones; Antrenor: Pep Guardiola

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Havertz, Eze; Rezerve: Kepa, Dowman, Gabriel Jesus, Gyokeres, Lewis-Skelly, Martinelli, Norgaard, Trossard, White; Antrenor: Mikel Arteta