Alfie Haaland, tatăl lui Erling, a evoluat la Manchester City în cariera sa fotbalistică, de unde s-a și retras în urma unei accidentări teribile.

Roy Keane, una dintre legendele lui Manchester United, a intrat dur la Alfie și i-a cauzat retragerea, iar Erling Haaland este gata să-și răzbune tatăl.

Într-un interviu pentru "cetățeni", noul transfer al lui Pep Guardiola a fost întrebat ce echipă își dorește cel mai mult să întâlnească în tricoul lui City, iar Haaland a oferit răspunsul.

„Nu-mi place să spun asta, dar... Manchester United”, au fost cuvintele danezului, conform Goal.

Q: Which team are you most looking forward to playing? ????@ErlingHaaland "I don't like to say the words but..." ???? pic.twitter.com/4gYWecYYxE