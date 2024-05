E gata! A doua echipă retrogradată din Premier League

Burnley, echipa pregătită de Vincent Kompany, a pierdut cu 3-1 meciul cu Tottenham din deplasare și a retrogradat matematic în Championship, după ce a promovat în sezonul precedent.

Echipa pregătită de fostul fundaș belgian a rămas cu 24 de puncte și este la cinci distanță de ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare, cu o etapă înainte de final, astfel că va juca în sezonul următor în eșalonul secund.

Luton Town mai păstrează doar șanse teoretice pentru salvarea de la retrogradare. Are 26 de puncte și este la trei distanță de următoarea clasată, Nottingham Forest, și trebuie să spere într-o victorie în ultima etapă, cu Fulham, și o victorie a lui Chelsea cu Forest.

We’re spending next season in the Championship.

It’s the end of a chapter not the end of the story.

Thank you for your continued support. ???? pic.twitter.com/SovedlHm4y