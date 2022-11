În interviul din care au apărut pentru moment doar câteva fragmente, Cristiano Ronaldo a spus că nu îl respectă pe antrenorul Erik ten Hag, i-a dat replica fostului coleg Wayne Rooney, a criticat clubul pentru lipsa de progres, dar și pentru numirea lui Ralf Rangnick, în sezonul trecut.

După ce i-a răspuns lui Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo a avut un mesaj și pentru Gary Neville, un alt fost coleg de la Manchester United, devenit acum expert, care l-a criticat pe portughez la TV.

Luna trecută, înaintea unui meci al lui Manchester United, Cristiano Ronaldo a mers la masa analiștilor de la Sky Sports, însă singurul pe care nu l-a salutat a fost chiar fostul său coleg, Gary Neville.

"E ușor să critici. Nu înțeleg de ce trebuie să critici pentru a fi faimos dacă ai un job în televiziune. Chiar nu înțeleg. E greu să vezi cum te critică așa oameni cu care ai împărțit vestiarul.

Oamenii pot avea opinii, dar ei nu știu ce se întâmplă, spre exemplu, la antrenamente sau în viața mea personală. Nu ar trebui să asculte un singur punct de vedere, ci să îl asculte și pe al meu.

Cred că Gary Neville face asta pentru a profita. Sunt numărul 1 în lume, nu e o coincidență. El și Wayne Rooney nu îmi sunt prieteni, mi-au fost doar colegi", a spus Cristiano Ronaldo, potrivit The Sun.

NEW: Cristiano Ronaldo reveals why be blanked Gary Neville on the pitch and what he really thinks of Wayne Rooney.@cristiano | @GNev2 | @WayneRooney | @piersmorgan | @TalkTV pic.twitter.com/9PtiHWb2ey