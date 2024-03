Gary Neville, ce descriere! I-a creionat un portret extraordinar lui Jurgen Klopp

Gary Neville, fost jucător emblematic al lui Manchester United, și-a exprimat aprecierea pentru Jurgen Klopp și Pep Guardiola după meciul dintre Liverpool și Manchester City 1-1, dar și-a manifestat preferința pentru managerul german.

Cu o carieră dedicată lui "Diavolilor Roșii", Neville recunoaște influența pozitivă a ambilor tehnicieni, dar se bucură egoist de plecarea lui Klopp de la Liverpool.

Neville subliniază că, odată cu sosirea lui Klopp și Guardiola, rivalii tradiționali ai lui Manchester United, Liverpool și Manchester City, au devenit forțe dominante în fotbalul englez. Cu Liverpool în cursa pentru o posibilă cvadruplă și City pentru repetarea triplei din sezonul anterior, ambii manageri sunt la înălțimea așteptărilor.

"În timpul carierei marelui Sir Alex Ferguson, Liverpool, marea rivală a lui United, nu a câștigat niciodată Premier League. Nici City, adversara din Manchester. După sosirea lui Jurgen Klopp și Pep Guardiola, „Red Devils" au dispărut, devorați." a declarat Garry Neville, pentru Sky Sports.

"I wish he was not the Liverpool manager and I can't wait for him to leave" ????

Gary Neville says Jurgen Klopp will be a massive loss to the Premier League ???? pic.twitter.com/Q4ZF8SAkov