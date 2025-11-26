296 de zile pe tușă și 43 de meciuri oficiale ale lui Spurs ratate! Iată bilanțul celui mai negru an din cariera lui Radu Drăgușin (23 de ani) de până acum.

S-a ajuns aici din cauza accidentării din meciul cu Elfsborg. A urmat, la câteva zile distanță, un diagnostic crunt: ruptura ligamentului încrucișat la genunchiul drept. De atunci, fotbalistul Radu Drăgușin, care devenise om de bază la Tottenham fix după accidentările repetate ale colegilor din defensivă, s-a transformat în pacientul Drăgușin.

Tottenham, în fața unei dileme: cum să-l reintroducă pe Radu în circuit?

După ce a parcurs lungul drum al refacerii, despre care a vorbit cu lux de amănunte, Drăgușin e acum refăcut. Dacă ar fi fost un om de rând, el și-ar fi reluat demult activitățile normale. Cum vorbim însă despre un sportiv de performanță, reintroducerea lui în circuitul competițional trebuie să se facă gradual. Iar aici, apare marea problemă a celor de la Spurs!

Potrivit Tottenham Hotspur News, în acest moment, formația londoneză a rămas fără principala soluție pentru reintegrarea lui Drăgușin în lotul echipei mari: meciurile formației Under 21. Pentru că această echipă nu mai are nicio partidă programată până pe... 9 ianuarie!

Drăgușin a jucat deja două meciuri la Tottenham Under 21 și oficialii clubului sperau să-l mai folosească aici până s-au trezit cu programul care le-a luat această posibilitate.

Tottenham Hotspur News a notat că, de acum înainte, formația din Premier League are două variante.

„Vestea bună e că Drăgușin s-a refăcut. Vestea proastă e că revenirea sa poate dura mai mult decât estimările inițiale. Ceea ce e o problemă, pentru că Tottenham are nevoie disperată de fundași apți de joc, pe care să se bazeze prin rotație. De aceea, e posibil ca Tottenham să organizeze niște meciuri amicale pentru echipa Under 21, astfel încât Drăgușin să joace aici. La echipa Under 21, nivelul e fix ce trebuie, pentru ca un fotbalist să evolueze, fără să aibă frica unei recidive“, a notat sursa citată.

„Acum, când opțiunea folosirii lui Drăgușin, la Under 21, a dispărut, mai există o posibilitate. Ca Tottenham să înceapă să-i dea minute lui Radu, în partidele din Premier League. Problema e că aici, Drăgușin va putea fi introdus doar câteva minute pe meci, motiv pentru care readucerea sa, la forma optimă, poate dura mai mult. În orice caz, e clar că Tottenham va fi o echipă mai puternică, odată cu revenirea lui Drăgușin“, a încheiat Tottenham Hotspur News, într-o notă optimistă.

