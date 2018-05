Doi antrenori au plecat azi din Premier League! Anunturile oficiale ale cluburilor

Sam Allardyce a fost contestat pentru jocul modest al lui Everton, desi a terminat campionatul pe locul 8. David Moyes si-a incheiat si el misiunea la West Ham. Moyes trebuia sa o salveze pe WHU de la retrogradare si a terminat pe 13. N-a mai continuat dupa ce s-a certat cu sefii. West Ham a publicat deja un comunicat oficial in care anunta despartirea.

"I would like to place on record my sincere thanks to David Moyes and his staff for achieving the target of keeping West Ham United in the Premier League." - Joint-Chairman David Sullivanhttps://t.co/GOROcGkLyn