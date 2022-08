Erling Haaland a fost decisiv pentru Pep Guardiola în meciul de deschidere a sezonului pentru Manchester City. Norvegianul a înscris primul gol în Premier League pentru "cetățeni" în minutul 36, în urma unei lovituri de la unsprezece metri.

Al doilea gol a venit după o acțiune excelentă de partea trupei lui Guardiola. Kevin DeBruyne a oferit un assist de excepție lui Haaland care a ciupit balonul în poarta lui Areola.

City a dominat clar partida cu numeroase ocazii de gol la poarta adversă. Însă, cu toate acestea, doar două șuturi pe poartă au trimis "cetățenii". Formația de pe Etihad a condus-o pe West Ham și la posesie, 76% - 24%, așa cum arată statisticile oferite de FlashScore.

„Au fost câteva celebrări bune și sunt fericit. Mă bucur că el (n.r. - tatăl meu, Alfie) a văzut ambele goluri și este un moment măreț pentru mine că mi-am făcut debutul în această competiție. Trebuie să continuăm în această formă.”, au fost cuvintele lui Haaland după meci, potrivit paginii oficiale de Twitter a lui Manchester City.

"We have to keep going!" ????

⚒️ 0-2 ???? #ManCity pic.twitter.com/UVHo4MI3DT