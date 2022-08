Werner a făcut senzație la RB Leipzig și a intrat în vizorul granzilor din Europa. Liverpool a încercat să negocieze cu oficialii conducerii germane, dar Chelsea a intrat pe fir și i-a activat clauza de reziliere a neamțtului. În acest sens, Timo a semnat cu londonezii, dar nu a avut cele mai bune performanțe.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a vorbit clar și răspicat despre situația lui Werner. Red Bull Leipzig îl va readuce la echipă pe atacant și îl va prezenta în mod oficial în cel mai scurt timp, chiar dacă neamțul a fost dorit de Juventus.

„Leipzig îl va semna pe Timo Werner de la Chelsea, e gata! Mi s-a spus că vi mutat definitiv, nu împrumutat. Werner va părăsit Chelsea.”, a scris italianul Fabrizio Romano pe paginile social media.

