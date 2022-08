De necrezut! Neymar poate pleca la Chelsea în ultima zi de transfer. Detaliile ofertei

Potrivit Dailymail, lui Chelsea îi s-a oferit oportunitatea de a-l transfera pe Neymar de la Paris Saint-Germain înainte ca fereastra de transferuri să se închidă joi.

Londonezii au fost abordați cu privire la semnarea superstarului brazilian, proprietarul Todd Boehly este pregătit să-i ofere managerului Thomas Tuchel ceea ce vrea pentru a-și completa echipa înainte de termenul limită de mâine.

PSG ar putea fi deschis să-l lase pe unul dintre cei mai importanți jucători să părăsească clubul, totuși, Chelsea urmărește și alte obiective și costul probabil pentru semnarea jucătorului de 30 de ani, ar putea fi o înțelegere dificilă de încheiat în această vară.

