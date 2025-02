Darwin Nunez se poate despărți de Liverpool la doar trei ani după ce a fost achiziționat cu 85 de milioane de euro de la Benfica Lisabona.



Liverpool îl poate înlocui cu Joao Pedro

Vârful sud-american este o prioritate pentru Diego Simeone la Atletico Madrid, care vrea să se asigure că are postul din centrul ofensivei asigurat, în cazul în care l-ar pierde pe Alexander Sorloth, în vara viitoare. Norvegianul este dorit insistent de cluburi din Premier League, dispuse să achite mai mult decât dublul sumei plătite de madrileni vara trecută (32 de milioane de euro).



De partea cealaltă, staff-ul tehnic al lui Liverpool nu îl consideră pe Nunez un jucător indispensabil în planurile de viitor ale echipei și a transmis conducerii că acesta poate pleca, dacă se achită suma corectă în schimbul său. "Cormoranii" i-au găsit deja înlocuitor, începând discuțiile pentru cumpărarea internaționalului brazilian Joao Pedro (23 de ani) de la Brighton & Hove Albion.



A avut evoluții bune pentru Benfica și Uruguay, dar a fost sub așteptări la Liverpool

Darwin Gabriel Nunez Ribeiro (25 de ani) este născut la Artigas și s-a format la juniorii lui La Luz, San Miguel și Penarol. La nivel de seniori a jucat pentru Penarol Montevideo (2017-2019), Almeria (2019-2020), Benfica Lisabona (2020-2022) și Liverpool (2022-2025). Are 33 de selecții și 13 goluri pentru naționala de seniori a Uruguayului, cu care a participat la CM 2022 și Copa America 2024 (locul 3).



În palmares are Liga Profesional de Primera Division (2017, 2018), FA Community Shield (2022), titlul de golgheter în Primeira Liga (2021-2022), LPFP Primeira Liga - Player of the Year (2021-2022) și Trofeul Cosme Damiao (2021). Pentru Liverpool a bifat 132 de meciuri și a înscris 39 de goluri, dar a avut evoluții considerate sub așteptările fanilor și conducerii echipei. Poate juca ca atacant central și extremă stânga și este cotat la 65 de milioane de euro.



Foto - Getty Images