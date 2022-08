Clubul patronat de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite este gata să dea o lovitură pe piața transferurilor. Joao Pedro (20 de ani) de la Watford este ținta celor de la Newcastle.

Oficialii clubului au trimis deja o ofertă pentru transfer, în valoare de 25 de milioane de lire sterline, sumă la care s-ar mai adăuga și alte bonusuri, anunță jurnaistul Fabrizio Romano. Acum, Newcastle așteaptă un răspuns din partea clubului din Championship.

Important hours ahead for Ismaila Sarr and João Pedro deals. ???????? #transfers

▫️ Agreement on €28m fee add-ons included for Sarr between Aston Villa and Watford, but issues to resolve on player side;

▫️ Newcastle waiting for Watford decision on £25m plus add-ons bid for João. pic.twitter.com/SXyqmoe24M