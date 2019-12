Cum nu se putea mai rau! Puscas a ratat o ocazie uriasa si s-a accidentat grav: "Nu arata bine! Pare o dislocare!"

George Puscas a avut parte de o seara de cosmar.

Meciul cu Barnsley, scor 1-1, de miercuri seara este o partida pe care George Puscas vrea sa o uite cat mai repede. Atacantul roman a ratat o ocazie uriasa si s-a accidentat serios.

In prima repriza, la scorul de 0-0, Puscas a facut o atingere in plus dupa ce driblase portarul, a scapat mingea de sub control si a ratat sansa de a deschide scorul. Apoi, in minutul 65 a fost schimbat de antrenorul lui Reading. Internationalul roman a cazut rau, pe umar, si nu a mai putut continua partida.

"Nu arata bine. Are ceva la umar, trebuie sa faca o rezonanta magnetica. Pare o dislocare", a declarat Mark Bowen, antrenorul lui Reading, la conferinta de presa de la finalul meciului. Daca accidentarea este una serioasa, Puscas va rata meciurile de la inceputul anului viitor.