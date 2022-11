Cristiano Ronaldo, criticat de unde se aștepta mai puțin: "E inacceptabil ce a făcut! Să lase capul jos"

Astfel, starul portughez şi-a atras critici în presa britanică, dar şi din partea fostului internaţional englez Wayne Rooney.

Rooney a spus pentru Talk Sport că „lucrurile pe care le-a făcut de la începutul sezonului nu sunt acceptabile pentru Manchester United".

"L-am văzut pe Roy Keane apărându-l. Dar Roy nu ar accepta deloc. El este o distragere a atenţiei de care Manchester United nu are nevoie în acest moment în care încearcă să reconstruiască echipa", a spus Rooney, citat de News.ro.

În opinia sa, "Cristiano trebuie doar să lase capul jos, să muncească şi să fie pregătit să joace atunci când antrenorul are nevoie de el. Dacă o va face, va fi un atu. Dacă nu, va deveni o distragere nedorită".

Rooney on Ronaldo: “I’ve seen Roy Keane defending him?!…Roy wouldn’t have accepted that at all. It’s a distraction #mufc don’t need.”

