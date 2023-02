Chelsea îl vrea neapărat! Jucătorul care este aproape de a semna cu londonezii

Chelsea a înregistrat 30 de puncte în 21 de meciuri disputate în eșalonul de top al Angliei. În acest sens, londonezii au obținut opt victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul sportiv, expert în transferuri, Fabrizio Romano, conducerea de pe Stamford Bridge vrea să-i prelungească înțelegerea lui Thiago Silva.

Stoperul brazilian este cotat la 2.5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și se află la Chelsea de la sfârșitul verii lui 2020. De atunci, fotbalistul a bifat 106 apariții în echipamentul „albaștrilor”.

„Considerat un jucător de top și un lider în vestiar, Chelsea speră să completeze acordul cât mai repede”, a scris italianul Fabrizio Romano pe rețelele social media.

