Chelsea a rezolvat al treilea transfer al verii! Sumă impresionantă pentru un portar de 18 ani

Chelsea a ajuns la un acord cu Gabriel Slonina (18 ani), portarul formației Chicago Fire, din MLS, iar tânărul goalkeeper a semnat deja cu londonezii, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Slonina va avea un contract pe șase ani la Chelsea, până în 2028, însă pentru moment va rămâne sub formă de împrumut la Chicago Fire.

Pentru acest trnsfer, Chelsea va plăti nu mai puțin de 15 milioane de dolari, cu bonusuri incluse, o sumă impresionantă, având în vedere că Slonina abia a împlinit 18 ani și nu a evolut niciodată în Europa.

Gabriel Slonina are dublă cetățenie, americană și poloneză, măsoară 1,93m și joacă la prima echipă a lui Chicago Fire din august 2021.

În actuala stagiune, goalkeeper-ul american a apărat în 23 de meciuri la Chicago Fire, a încasat 28 de goluri, iar în 10 dintre partide și-a păstrat poarta intactă.

În decembrie 2021, Slonina a făcut parte din lotul naționalei de seniori a SUA la amicalul cu Bosnia (1-0).

Gabriel Slonina has just signed the contract with Chelsea after medical on Monday - finally sealed between clubs/player. ✅???????????? #CFC

▫️ Contract valid until June 2028, six year deal;

▫️ Slonina will stay at Chicago Fire on loan;

▫️ $15m add ons included.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/rZevNmuZB6